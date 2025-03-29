Россия снова атакует Украину "Шахедами": где есть опасность

Вечером 29 марта Россия снова запустила по Украине ударные дроны. 24 Канал сообщает о передвижении вражеских БПЛА.

В каких регионах продолжается воздушная тревога и какой курс держат вражеские ударные дроны – сообщает 24 Канал.

Где летят "Шахеды" вечером 29 марта