Россия снова атакует Украину "Шахедами": где есть опасность
Вечером 29 марта Россия снова запустила по Украине ударные дроны. 24 Канал сообщает о передвижении вражеских БПЛА.
В каких регионах продолжается воздушная тревога и какой курс держат вражеские ударные дроны – сообщает 24 Канал.
Где летят "Шахеды" вечером 29 марта
На Сумщину заходят новые группы дронов, они летят на Полтавщину, – ПС. Количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка. Также есть один погибший. Группа БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. Ударные дроны типа "Шахед" ударили по Харькову. Председатель Харьковской ОВА сообщил, что в результате удара в Шевченковском районе города есть 1 погибший и 1 пострадавший. Под атакой был также Холодногорский район. Харьков оставайтесь в укрытиях! Новые группы шахедов в направлении города. Группы БпЛА из Донецкой и Харьковской областей курсом на Днепропетровщину. Несколько групп ударных БпЛА в пригороде Чернигова! БпЛА в направлении Миргорода!
Где летят "Шахеды"
Количество пострадавших в Харькове выросла
"Шахеды" ударили по Харькову: есть жертва
На Сумщину заходят новые группы дронов, они летят на Полтавщину, – ПС.
Количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.
Также есть один погибший.
Группа БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
Ударные дроны типа "Шахед" ударили по Харькову.
Председатель Харьковской ОВА сообщил, что в результате удара в Шевченковском районе города есть 1 погибший и 1 пострадавший.
Под атакой был также Холодногорский район.
Харьков оставайтесь в укрытиях! Новые группы шахедов в направлении города.
Группы БпЛА из Донецкой и Харьковской областей курсом на Днепропетровщину.
Несколько групп ударных БпЛА в пригороде Чернигова!
БпЛА в направлении Миргорода!