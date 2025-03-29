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24 Канал Новости Украины Россия снова атакует Украину "Шахедами": где есть опасность
29 марта, 21:28
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Россия снова атакует Украину "Шахедами": где есть опасность

Сергей Попович

Вечером 29 марта Россия снова запустила по Украине ударные дроны. 24 Канал сообщает о передвижении вражеских БПЛА.

В каких регионах продолжается воздушная тревога и какой курс держат вражеские ударные дроны – сообщает 24 Канал.

Где летят "Шахеды" вечером 29 марта

22:17, 29 марта

На Сумщину заходят новые группы дронов, они летят на Полтавщину, – ПС.

22:10, 29 марта

Где летят "Шахеды"

  • Несколько групп БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины курсом на юго-запад.
  • БпЛА в районе Нежина и Прилук.
  • Несколько групп с Черниговщины на Киевщину.
  • Группа "Шахедов" на Днепропетровщине (Самаровский район). Курс на Полтавщину.
  • Несколько групп в районе Полтавы.
  • БпЛА курсом на Харьков и Чугуев.
  • БпЛА в направлении Черкасс.
21:46, 29 марта

Количество пострадавших в Харькове выросла

Количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.

Также есть один погибший.

21:46, 29 марта

Группа БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

21:35, 29 марта

"Шахеды" ударили по Харькову: есть жертва

Ударные дроны типа "Шахед" ударили по Харькову.

Председатель Харьковской ОВА сообщил, что в результате удара в Шевченковском районе города есть 1 погибший и 1 пострадавший.

Под атакой был также Холодногорский район.

21:28, 29 марта

Харьков оставайтесь в укрытиях! Новые группы шахедов в направлении города.

21:24, 29 марта

Группы БпЛА из Донецкой и Харьковской областей курсом на Днепропетровщину.

21:24, 29 марта

Несколько групп ударных БпЛА в пригороде Чернигова!

21:23, 29 марта

БпЛА в направлении Миргорода!