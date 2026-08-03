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24 Канал Новости Украины Россия терроризирует Украину БпЛА, раздаются первые взрывы: где движутся враждебные цели
3 августа, 06:31
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Обновлено - 07:05, 3 августа

Россия терроризирует Украину БпЛА, раздаются первые взрывы: где движутся враждебные цели

Юлия Харченко

С вечера 2 августа российские оккупанты проводят атаки по Украине с помощью ударных беспилотников различных типов. В ряде городов уже слышны взрывы, и действуют силы противовоздушной обороны.

"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Где существует угроза атаки?

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту

 

08:00, 03 августа

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!

07:49, 03 августа

Донецкая область: БПЛА в направлении Дружковки, Новодонецкого;

БПЛА из Донецкой области курсом на Харьковскую область (Лозовая) и Днепропетровскую область (Петропавловка).

07:32, 03 августа

07:18, 03 августа

Отражение угрозы применения баллистического оружия.

07:06, 03 августа

БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока.

07:04, 03 августа

Сумская область: БПЛА над/мимо Ямполя в западном направлении.

06:45, 03 августа

БПЛА в направлении Харькова с севера.

06:42, 03 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся в Чернигов с северо-запада.

06:40, 03 августа

Угроза применения баллистического оружия!

06:28, 03 августа

БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении северной части Киевской области.

06:24, 03 августа

Полтавская область: БПЛА в направлении Заводского с юго-востока.

06:23, 03 августа

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Днепра с юго-востока.

06:21, 03 августа

06:16, 03 августа

Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Донецка в западном направлении;

Реактивные БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Сергиевка/Затока, оз. Бурнас).

06:12, 03 августа

В Чернигове раздались взрывы!

06:06, 03 августа

Реактивный БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Котельва/Опишня).

06:05, 03 августа

Реактивные БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.

 

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Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе Воздушные силы ВСУ