Россия терроризирует Украину БпЛА, раздаются первые взрывы: где движутся враждебные цели
С вечера 2 августа российские оккупанты проводят атаки по Украине с помощью ударных беспилотников различных типов. В ряде городов уже слышны взрывы, и действуют силы противовоздушной обороны.
"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях до отбоя.
Где существует угроза атаки?
В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах! Донецкая область: БПЛА в направлении Дружковки, Новодонецкого; БПЛА из Донецкой области курсом на Харьковскую область (Лозовая) и Днепропетровскую область (Петропавловка). Отражение угрозы применения баллистического оружия. БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока. Сумская область: БПЛА над/мимо Ямполя в западном направлении. БПЛА в направлении Харькова с севера. Реактивный БПЛА, направляющийся в Чернигов с северо-запада. Угроза применения баллистического оружия! БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении северной части Киевской области. Полтавская область: БПЛА в направлении Заводского с юго-востока. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Днепра с юго-востока. Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Донецка в западном направлении; Реактивные БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Сергиевка/Затока, оз. Бурнас). В Чернигове раздались взрывы! Реактивный БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Котельва/Опишня). Реактивные БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения в прифронтовых районах!
Донецкая область: БПЛА в направлении Дружковки, Новодонецкого;
БПЛА из Донецкой области курсом на Харьковскую область (Лозовая) и Днепропетровскую область (Петропавловка).
Отражение угрозы применения баллистического оружия.
БПЛА в направлении Запорожья с юго-востока.
Сумская область: БПЛА над/мимо Ямполя в западном направлении.
БПЛА в направлении Харькова с севера.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Чернигов с северо-запада.
Угроза применения баллистического оружия!
БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении северной части Киевской области.
Полтавская область: БПЛА в направлении Заводского с юго-востока.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Днепра с юго-востока.
Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Донецка в западном направлении;
Реактивные БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Сергиевка/Затока, оз. Бурнас).
В Чернигове раздались взрывы!
Реактивный БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область (Котельва/Опишня).
Реактивные БПЛА в направлении Чернигова с северо-востока.