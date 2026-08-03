Россия терроризирует Украину БпЛА, раздаются первые взрывы: где движутся враждебные цели

С вечера 2 августа российские оккупанты проводят атаки по Украине с помощью ударных беспилотников различных типов. В ряде городов уже слышны взрывы, и действуют силы противовоздушной обороны.

"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Где существует угроза атаки?

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту