На Ровенщине сбили вражескую цель: детали от ОВА
- Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что в небе над регионом силы ПВО сбили вражескую цель.
- Воздушная тревога в Ровенской области длилась почти три часа, сейчас на месте работают соответствующие службы.
Ночью и утром 30 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Украину. Под ударом "Шахедов" оказалась в частности Ровенская область, где сбили вражескую цель.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля.
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На Ровенщине сбили вражеский БпЛА
Воздушную тревогу на Ровенщине объявили в 09:48, а сигнал отбоя тревоги прозвучал почти через три часа – около 12:36.
Впоследствии Александр Коваль сообщил, что силы ПВО сбили над областью воздушную цель врага.
Сейчас на месте работают соответствующие службы. Спасибо военным. Всем спокойного дня,
– говорится в публикации главы ОВА.
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Напомним, в ночь на 30 апреля российские войска также атаковали Днепропетровскую область. Вследствие массированной атаки "Шахедов" по городу погиб 53-летний мужчина, также получил ранения 78-летний местный житель.
Значительные разрушения пришлись на частный сектор, а также были повреждения на территории предприятия.