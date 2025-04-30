Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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На Рівненщині збили ворожий БпЛА

Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 09:48, а сигнал відбою тривоги пролунав майже через три години – близько 12:36.

Згодом Олександр Коваль повідомив, що сили ППО збили над областю повітряну ціль ворога.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Дякую військовим. Усім спокійного дня,

– йдеться в дописі очільника ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня російські війська також атакували Дніпропетровщину. Внаслідок масованої атаки "Шахедів" по місту загинув 53-річний чоловік, також зазнав поранень 78-річний місцевий житель.

Значні руйнування припали на приватний сектор, а також були пошкодження на території підприємства.