Враг запустил более 250 дронов, зафиксировано 22 попадания: как ПВО отразила российскую атаку

Российская армия запустила по Украине в ночь на 31 июля более 250 дронов. Большинство вражеских целей были сбиты системами противовоздушной обороны, однако есть и попадания.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сколько российских дронов сбила противовоздушная оборона 31 июля?

В ночь на 31 июля (с 18:00 30 июля) противник совершил атаку на Украину с использованием 255 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений:

Орел, Курск – Россия,

ВОТ – Донецк,

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– сообщили военные.



Как ПВО отработала по вражеским дронам в ночь на 31 июля / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 точках, а также падение обломков в 4 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – предупредили Воздушные силы.

Напомним, утром 31 июля российская армия нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. На данный момент информации о пострадавших в результате атаки не поступало, при этом произошло возгорание грузового автомобиля.