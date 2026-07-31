Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Скільки російських дронів збила протиповітряна оборона 31 липня?

У ніч на 31 липня (з 18:00 30 липня) противник атакував Україну 255 ударним БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Орел, Курськ – Росія,

ТОТ – Донецьк,

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– розповіли військові.



Як відпрацювала ППО по ворожих дронах вночі 31 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – попередили Повітряні сили.

Нагадаємо, вранці 31 липня російська армія вдарила по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Наразі інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила, водночас сталося загоряння вантажного автомобіля.