Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Смотрите также Неудовлетворительная, – Зеленский о работе Воздушных сил в некоторых регионах

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:15, 06 февраля

Черниговщина: БпЛА в направлении Ични с востока;

Сумская область: БпЛА на северо-востоке от Лебедина, направление движения постоянно меняется.

19:10, 06 февраля

Волынь: БпЛА на/против н.п. Колки, курс – западный.

19:10, 06 февраля

БпЛА в направлении Запорожья с юга.

18:56, 06 февраля

БпЛА на Ровенщине курсом на Волынь.

Группа БпЛА на Сумщине курсом на Ромны.

18:34, 06 февраля

БпЛА с Житомирщины на Ровенщину.

Группа БпЛА на Сумщине курсом на Лебедин.

18:13, 06 февраля

БпЛА на Сумщине курсом на Белополье.

18:02, 06 февраля

БпЛА курсом на Коростень.

17:48, 06 февраля

БпЛА с Киевщины на Житомирщину (Коростенский район).

17:17, 06 февраля

БпЛА с Черниговщины на север Киевщины (Вышгородский район).