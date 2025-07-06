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24 Канал Новости Украины Над Украиной фиксируются вражеские "Шахеды": где существует опасность
6 июля, 22:02
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Над Украиной фиксируются вражеские "Шахеды": где существует опасность

Дарья Смородская

В ряде областей вечером 6 июля объявили воздушную тревогу из-за применения ударных дронов. Россияне начали очередной вечер террора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где движутся вражеские дроны

Прошлой ночью оккупанты били "Шахедами" по гражданской инфраструктре, морскому порту и зданию ТЦК. Не пренебрегайте безопасностью и в случае движения БпЛА к вашей области перейдите в безопасное место.

 

Где сейчас объявлена воздушная тревога: карта

23:01, 06 июля

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

22:29, 06 июля

Обновление катеода движения ударных вражеских БпЛА:

  • БпЛА на западе Харьковщины, западным курсом в направлении Полтавы;
  • БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины;
  • Новые группы БпЛА на юге Херсонщины, курс западный, вектор движения акватория Черного моря.
22:09, 06 июля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

21:57, 06 июля

Угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога!

21:55, 06 июля

Где двигаются "Шахеды"

  • Ударные БПЛА на севере Донецкой области, курс – западный;
  • Ударные БпЛА на юге Херсона, курс – западный, вектор движения акватория Черного моря.

 