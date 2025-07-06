Над Украиной фиксируются вражеские "Шахеды": где существует опасность
В ряде областей вечером 6 июля объявили воздушную тревогу из-за применения ударных дронов. Россияне начали очередной вечер террора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
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Где движутся вражеские дроны
Прошлой ночью оккупанты били "Шахедами" по гражданской инфраструктре, морскому порту и зданию ТЦК. Не пренебрегайте безопасностью и в случае движения БпЛА к вашей области перейдите в безопасное место.
Где сейчас объявлена воздушная тревога: карта
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в областях, где объявлена воздушная тревога!
Обновление катеода движения ударных вражеских БпЛА:
Где двигаются "Шахеды"
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Угроза применения баллистического вооружения из Крыма, в областях, где объявлена воздушная тревога!