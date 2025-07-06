Над Украиной фиксируются вражеские "Шахеды": где существует опасность

В ряде областей вечером 6 июля объявили воздушную тревогу из-за применения ударных дронов. Россияне начали очередной вечер террора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где движутся вражеские дроны

Прошлой ночью оккупанты били "Шахедами" по гражданской инфраструктре, морскому порту и зданию ТЦК. Не пренебрегайте безопасностью и в случае движения БпЛА к вашей области перейдите в безопасное место.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: карта