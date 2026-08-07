Украину снова атаковали российские "Шахеды": где была угроза атаки и какие последствия
Днем 7 августа российские оккупанты терроризировали мирные украинские города. В нескольких областях раздавалась воздушная тревога и фиксировали вражеские дроны. Также взлетал МиГ-31К.
24 Канал оперативно сообщает об угрозах со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ. Если в вашем регионе звучит воздушная тревога – находитесь в безопасных местах.
Где фиксировали российские БПЛА?
УАБ в Сумскую область! Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют на юг Одесской области. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с севера. БПЛА, направляющийся в сторону Николаева. Скоростная цель на Полтаву! БПЛА к западу от Николаева, движется в северо-восточном направлении. Скоростная цель в Харьковской области, курс на Полтавскую область. БПЛА на юге Днепропетровской области, направляется в Кривой Рог. БПЛА к западу от Сум, движется в юго-западном направлении. Отбой угрозы по МиГ-31К. Реактивный БПЛА в направлении Харькова с востока. Вся Украина – ракетная угроза! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка! БПЛА к северу от Глухова в Сумской области, направляется в Черниговскую область. Реактивный БПЛА к востоку от Кривого Рога, курс на север. БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север. Реактивные БПЛА на юге Николаевской области, курс на Березанку! Реактивный БПЛА на Днепр! Высокоскоростная цель в Николаевской области, Морское В Пивденное! Курс на Черноморское. Скоростные цели в направлении Одессы с Черного моря. Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют в направлении Николаевской/Одесской областей. Реактивные БПЛА: УАБы на севере Харьковской области. Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе. Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру. БПЛА направляется на Запорожье с юга. БПЛА к северу от Днепра, курс на запад. БПЛА на юге Николаевской области, курс на север. БПЛА курсом на Харьков с севера. БПЛА в направлении Запорожья с юга. БПЛА направляется в сторону Запорожья с юга. БПЛА на юге Харьковской области, курс на север. В Новосолоном вражеский дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара погиб 41-летний мужчина. Еще одна смертельная атака произошла в Кушугуме – там российский FPV-дрон убил 48-летнюю женщину. БПЛА на Одессу с моря! Высокоскоростная цель на востоке Харьковской области, в направлении Шевченково с севера БПЛА на юге Николаевской области, курс на юг. БПЛА на юге Харьковской области, курс на Днепропетровскую область. БПЛА в центре Сумской области, курс на запад! БПЛА направляется на Сумы с севера. И на севере Сумской области, курс на юг. Утром российские войска дважды провели атаку с помощью FPV-дронов против гражданских автомобилей, двигавшихся по дороге Дергачи – Казачья Лопань. Об этом сообщил руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. Один из ударов пришелся на выезд из Слатыно. В результате атаки 34-летний мужчина получил ранение, однако смог на поврежденном автомобиле добраться до Дергачей и самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Во время другой атаки, произошедшей на выезде из Лещенков в направлении Слатыно, люди не пострадали. УАБы в направлении населенного пункта Васильковка в Днепропетровской области. БПЛА над Сумами с севера. БПЛА на востоке Харьковской и Запорожской областей, в юго-восточном направлении. БПЛА в юго-восточной части Сумской области, направляется в сторону Полтавской области. УАБы в Донецкую область! УАБы в Запорожскую область. БПЛА в направлении населенного пункта Кривой Рог с востока! БПЛА в направлении Одесской области с Черного моря! Курс на Чернигов с севера! БПЛА с севера в направлении Харькова! УАБы в Донецкую область! БПЛА на Запорожье с юга! УАБы на север Харьковской области! БПЛА с севера в направлении линии разграничения Сумской и Харьковской областей, курс на юг. Враг совершил атаку с помощью ударного БПЛА по гражданской инфраструктуре. Здание получило значительные повреждения. УАБы в Донецкую область! УАБ в Сумскую область! Сумская область: БПЛА к югу от Глухова, курс – южный/юго-восточный. Черниговская область: БПЛА в направлении Городни с северо-востока. БПЛА в направлении Вильнянска (Запорожская обл.) Силы ПВО сбили 19 российских беспилотников в небе над Днепропетровской областью в ночь на 7 августа. Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Богодухова, следуя на юг; БПЛА в направлении Харькова с севера. Враг совершил атаку на территорию Волохово-Ярского старостинского округа в Харьковской области. Два удара БПЛА пришлись на складские помещения сельскохозяйственного предприятия, в результате чего возник пожар. Спасатели ликвидируют возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Харьковская область: БПЛА в направлении Рогани/Чугуева с севера. Запорожская область: БПЛА в направлении Вильнянска, Тернуватого. Днепропетровская область: реактивные БПЛА в районе населенного пункта Горняцкое (Никопольский район). УАБы на восток Днепропетровской области! УАБ в Запорожскую область! Реактивный БПЛА на юго-западе Днепропетровской области в направлении Божедаровки, Криничек с юга. Харьковская область: БПЛА в районе Савинцев, Балаклеи. Реактивный БПЛА на юго-западе Днепропетровской области в направлении Божедаровки с юга. Реактивный БПЛА из Донецкой области в направлении Изюма (Харьковская область). Донецкая область: БПЛА над Славянском и Донецком. Харьковская область: реактивный БПЛА курсом на Барвинково с востока. Реактивный БПЛА к востоку от Сум, летит на юг. БПЛА в направлении Сум с севера. БПЛА в направлении Харькова с юго-запада. Группы вражеских БПЛА в районе Барвинкового (Харьковская область), направляющиеся в сторону Полтавской области. Ударные БПЛА на Измаил с севера. Взрывы в Сумах. КАБы летели на город. Ударные БПЛА в направлении Сараты. Еще несколько групп ударных БПЛА в том же направлении с Черного моря. Ударные БПЛА на Харьков с севера. Группа ударных БПЛА из Черного моря в направлении Татарбунаров. Отбой угрозы применения баллистического оружия. Тревога в Киеве и ряде областей. Угроза применения баллистического оружия. Ударный БПЛА на Павлоград с востока. Реактивный БПЛА в районе Божедаровки, курс северный. Реактивный БПЛА на севере Одесской области в направлении Вознесенска. Ударный БПЛА на Павлоград с востока. Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области в направлении Кременчуга. Ударные БПЛА в направлении Южного с Черного моря. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области. Реактивный БПЛА в направлении Вилково (Одесская область) с Черного моря Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковской области. Ударный БПЛА на Полтаву с запада УАБ в Сумскую область! Ударный БПЛА на Полтаву с севера; Ударный БПЛА на Харьков с севера. Реактивный БПЛА в направлении Никополя с юга. Группы ударных БПЛА на юг Одесской области с Черного моря
Два человека погибли в результате российских атак по Запорожскому району
Россияне уничтожили почтовое отделение в Глуховской общине
По предварительным данным, люди не пострадали.
Оккупанты нанесли удар по Харьковской области
УАБ в Сумскую область!
Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют на юг Одесской области.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с севера.
БПЛА, направляющийся в сторону Николаева.
Скоростная цель на Полтаву!
БПЛА к западу от Николаева, движется в северо-восточном направлении.
Скоростная цель в Харьковской области, курс на Полтавскую область.
БПЛА на юге Днепропетровской области, направляется в Кривой Рог.
БПЛА к западу от Сум, движется в юго-западном направлении.
Отбой угрозы по МиГ-31К.
Реактивный БПЛА в направлении Харькова с востока.
Вся Украина – ракетная угроза! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!
БПЛА к северу от Глухова в Сумской области, направляется в Черниговскую область.
Реактивный БПЛА к востоку от Кривого Рога, курс на север.
БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север.
Реактивные БПЛА на юге Николаевской области, курс на Березанку!
Реактивный БПЛА на Днепр!
Высокоскоростная цель в Николаевской области, Морское
В Пивденное!
Курс на Черноморское.
Скоростные цели в направлении Одессы с Черного моря.
Реактивные БПЛА в акватории Черного моря, следуют в направлении Николаевской/Одесской областей.
Реактивные БПЛА:
УАБы на севере Харьковской области.
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, направляется к Одессе.
Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру.
БПЛА направляется на Запорожье с юга.
БПЛА к северу от Днепра, курс на запад.
БПЛА на юге Николаевской области, курс на север.
БПЛА курсом на Харьков с севера.
БПЛА в направлении Запорожья с юга.
БПЛА направляется в сторону Запорожья с юга.
БПЛА на юге Харьковской области, курс на север.
В Новосолоном вражеский дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара погиб 41-летний мужчина.
Еще одна смертельная атака произошла в Кушугуме – там российский FPV-дрон убил 48-летнюю женщину.
БПЛА на Одессу с моря!
Высокоскоростная цель на востоке Харьковской области, в направлении Шевченково с севера
БПЛА на юге Николаевской области, курс на юг.
БПЛА на юге Харьковской области, курс на Днепропетровскую область.
БПЛА в центре Сумской области, курс на запад!
БПЛА направляется на Сумы с севера. И на севере Сумской области, курс на юг.
Утром российские войска дважды провели атаку с помощью FPV-дронов против гражданских автомобилей, двигавшихся по дороге Дергачи – Казачья Лопань. Об этом сообщил руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Один из ударов пришелся на выезд из Слатыно. В результате атаки 34-летний мужчина получил ранение, однако смог на поврежденном автомобиле добраться до Дергачей и самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Во время другой атаки, произошедшей на выезде из Лещенков в направлении Слатыно, люди не пострадали.
УАБы в направлении населенного пункта Васильковка в Днепропетровской области.
БПЛА над Сумами с севера.
БПЛА на востоке Харьковской и Запорожской областей, в юго-восточном направлении.
БПЛА в юго-восточной части Сумской области, направляется в сторону Полтавской области.
УАБы в Донецкую область!
УАБы в Запорожскую область.
БПЛА в направлении населенного пункта Кривой Рог с востока!
БПЛА в направлении Одесской области с Черного моря!
Курс на Чернигов с севера!
БПЛА с севера в направлении Харькова!
УАБы в Донецкую область!
БПЛА на Запорожье с юга!
УАБы на север Харьковской области!
БПЛА с севера в направлении линии разграничения Сумской и Харьковской областей, курс на юг.
Враг совершил атаку с помощью ударного БПЛА по гражданской инфраструктуре. Здание получило значительные повреждения.
УАБы в Донецкую область!
УАБ в Сумскую область!
Сумская область: БПЛА к югу от Глухова, курс – южный/юго-восточный.
Черниговская область: БПЛА в направлении Городни с северо-востока.
БПЛА в направлении Вильнянска (Запорожская обл.)
Силы ПВО сбили 19 российских беспилотников в небе над Днепропетровской областью в ночь на 7 августа.
Харьковская область: реактивные БПЛА над/мимо Богодухова, следуя на юг; БПЛА в направлении Харькова с севера.
Враг совершил атаку на территорию Волохово-Ярского старостинского округа в Харьковской области. Два удара БПЛА пришлись на складские помещения сельскохозяйственного предприятия, в результате чего возник пожар.
Спасатели ликвидируют возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.
Харьковская область: БПЛА в направлении Рогани/Чугуева с севера.
Запорожская область: БПЛА в направлении Вильнянска, Тернуватого.
Днепропетровская область: реактивные БПЛА в районе населенного пункта Горняцкое (Никопольский район).
УАБы на восток Днепропетровской области!
УАБ в Запорожскую область!
Реактивный БПЛА на юго-западе Днепропетровской области в направлении Божедаровки, Криничек с юга.
Харьковская область: БПЛА в районе Савинцев, Балаклеи.
Реактивный БПЛА на юго-западе Днепропетровской области в направлении Божедаровки с юга.
Реактивный БПЛА из Донецкой области в направлении Изюма (Харьковская область).
Донецкая область: БПЛА над Славянском и Донецком. Харьковская область: реактивный
БПЛА курсом на Барвинково с востока.
Реактивный БПЛА к востоку от Сум, летит на юг.
БПЛА в направлении Сум с севера.
БПЛА в направлении Харькова с юго-запада.
Группы вражеских БПЛА в районе Барвинкового (Харьковская область), направляющиеся в сторону Полтавской области.
Ударные БПЛА на Измаил с севера.
Взрывы в Сумах. КАБы летели на город.
Ударные БПЛА в направлении Сараты.
Еще несколько групп ударных БПЛА в том же направлении с Черного моря.
Ударные БПЛА на Харьков с севера.
Группа ударных БПЛА из Черного моря в направлении Татарбунаров.
Отбой угрозы применения баллистического оружия.
Тревога в Киеве и ряде областей.
Угроза применения баллистического оружия.
Ударный БПЛА на Павлоград с востока.
Реактивный БПЛА в районе Божедаровки, курс северный.
Реактивный БПЛА на севере Одесской области в направлении Вознесенска.
Ударный БПЛА на Павлоград с востока.
Реактивный БПЛА на западе Днепропетровской области в направлении Кременчуга.
Ударные БПЛА в направлении Южного с Черного моря.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области.
Реактивный БПЛА в направлении Вилково (Одесская область) с Черного моря
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Харьковской области.
Ударный БПЛА на Полтаву с запада
УАБ в Сумскую область!
Ударный БПЛА на Полтаву с севера;
Ударный БПЛА на Харьков с севера.
Реактивный БПЛА в направлении Никополя с юга.
Группы ударных БПЛА на юг Одесской области с Черного моря