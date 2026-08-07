Украину снова атаковали российские "Шахеды": где была угроза атаки и какие последствия

Днем 7 августа российские оккупанты терроризировали мирные украинские города. В нескольких областях раздавалась воздушная тревога и фиксировали вражеские дроны. Также взлетал МиГ-31К.

24 Канал оперативно сообщает об угрозах со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ. Если в вашем регионе звучит воздушная тревога – находитесь в безопасных местах.

Где фиксировали российские БПЛА?