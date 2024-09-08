Россия выпустила по Украине "Шахеды": движутся в направлении Одесской области

8 сентября 2024, 02:24
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Автор: Ярослав Погончук

В очередной раз Россия выпустила по Украине "Шахеды" в ночь на 8 сентября. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска продолжают каждую ночь терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытии в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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03:02, 08 сентября

БпЛА в Одесской области! Курсом на Садовое.

БпЛА на юге Одесской области. Курс – Вилково и Килия.

БпЛА на территории Румынии в районе Сабангии.

02:50, 08 сентября

Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии.

02:38, 08 сентября

По информации мониторинговых каналов, около 10 ударных БпЛА движутся в направлении Измаильского района.

02:37, 08 сентября

Группа ударных БпЛА в направлении Вилково.

02:36, 08 сентября

Ударные БпЛА зафиксированы в районе Татарбунары.

Другие дроны движутся курсом на Широкое.

02:25, 08 сентября

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

02:23, 08 сентября

В Воздушных силах сообщили, что ударные БпЛА заходят в Одесскую область в направлении Сарата.