Россия выпустила по Украине "Шахеды": движутся в направлении Одесской области
В очередной раз Россия выпустила по Украине "Шахеды" в ночь на 8 сентября. В части областей объявлена воздушная тревога.
Российские войска продолжают каждую ночь терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытии в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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БпЛА в Одесской области! Курсом на Садовое. БпЛА на юге Одесской области. Курс – Вилково и Килия. БпЛА на территории Румынии в районе Сабангии. Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. По информации мониторинговых каналов, около 10 ударных БпЛА движутся в направлении Измаильского района. Группа ударных БпЛА в направлении Вилково. Ударные БпЛА зафиксированы в районе Татарбунары. Другие дроны движутся курсом на Широкое. Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В Воздушных силах сообщили, что ударные БпЛА заходят в Одесскую область в направлении Сарата.
БпЛА в Одесской области! Курсом на Садовое.
БпЛА на юге Одесской области. Курс – Вилково и Килия.
БпЛА на территории Румынии в районе Сабангии.
Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии.
По информации мониторинговых каналов, около 10 ударных БпЛА движутся в направлении Измаильского района.
Группа ударных БпЛА в направлении Вилково.
Ударные БпЛА зафиксированы в районе Татарбунары.
Другие дроны движутся курсом на Широкое.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
В Воздушных силах сообщили, что ударные БпЛА заходят в Одесскую область в направлении Сарата.