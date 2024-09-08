Россия выпустила по Украине "Шахеды": движутся в направлении Одесской области

В очередной раз Россия выпустила по Украине "Шахеды" в ночь на 8 сентября. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска продолжают каждую ночь терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытии в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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