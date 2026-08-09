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24 Канал Новости Украины Основное направление удара – Одесская область: сколько ракет и дронов запустила Россия ночью
9 августа, 08:11
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Обновлено - 08:30, 9 августа

Основное направление удара – Одесская область: сколько ракет и дронов запустила Россия ночью

Анастасия Колесникова

Ночью Россия вновь совершила атаку на Украину ракетами и дронами. Большинство целей удалось сбить.

Враг выпустил по Украине 202 ударных дрона разных типов, а также ударил баллистическими "Искандер", противокорабельными "Оникс" и противорадиолокационными Х-31П ракетами по Одесщине. Об этом рассказали в Воздушных силах

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 174 вражеских БПЛА разных типов, а также 5 баражирующих боеприпасов "Бандероль" на севере, юге и востоке страны. 

Вражеские ракеты и ударные БПЛА попали на 22 локации. Также известно о падении отломков на 6 локациях. 

Еще несколько ракет целей не достигли, информация о местах падения уточняется. 

Напомним, что Одесса находилась ночью под комбинированной атакой. Враг применил несколько десятков ракет и дронов. 

В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили. 

К сожалению, есть пострадавшие. Большинство получили осколочные ранения и находятся в состоянии средней тяжести. 

Последствия вражеской атаки фиксируют и в Житомирской области. Там оккупанты попали по гражданским инфраструктурным объектам, в частности частному предприятию с немецкими инвестициями. Кроме того, россияне попали. По предварительной информации, пострадали 3 человека. Один человек госпитализирован с ожогами.

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