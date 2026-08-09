Основное направление удара – Одесская область: сколько ракет и дронов запустила Россия ночью

Ночью Россия вновь совершила атаку на Украину ракетами и дронами. Большинство целей удалось сбить.

Враг выпустил по Украине 202 ударных дрона разных типов, а также ударил баллистическими "Искандер", противокорабельными "Оникс" и противорадиолокационными Х-31П ракетами по Одесщине. Об этом рассказали в Воздушных силах.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 174 вражеских БПЛА разных типов, а также 5 баражирующих боеприпасов "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Вражеские ракеты и ударные БПЛА попали на 22 локации. Также известно о падении отломков на 6 локациях.

Еще несколько ракет целей не достигли, информация о местах падения уточняется.

Напомним, что Одесса находилась ночью под комбинированной атакой. Враг применил несколько десятков ракет и дронов.

В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили.

К сожалению, есть пострадавшие. Большинство получили осколочные ранения и находятся в состоянии средней тяжести.

Последствия вражеской атаки фиксируют и в Житомирской области. Там оккупанты попали по гражданским инфраструктурным объектам, в частности частному предприятию с немецкими инвестициями. Кроме того, россияне попали. По предварительной информации, пострадали 3 человека. Один человек госпитализирован с ожогами.