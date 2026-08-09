Ворог випустив по Україні 202 ударні дрони різних типів, а також вдарив балістичними "Іскандер", протикорабельними "Онікс" та протирадіолокаційними Х-31П ракетами по Одещині. Про це розповіли в Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 174 ворожі БпЛА різних типів, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Ворожі ракети та ударні БпЛА влучили на 22 локаціях. Також відомо про падіння уламків на 6 локаціях.

Ще кілька ракет цілей не досягли, інформація щодо місць падіння уточнюється.

Нагадаємо, що Одеса перебувала уночі під комбінованою атакою. Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі. На жаль, є постраждалі. Більшість отримали осколкові поранення і перебувають у стані середньої тяжкості.

Наслідки ворожої атаки фіксують і на Житомирщині. Там окупанти поцілили по цивільних інфраструктурних об'єктів, зокрема приватному підприємству з німецькими інвестиціями.

Окрім того, росіяни влучили. За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками.