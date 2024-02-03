На Днепропетровщине несколько попаданий "Шахедов": вспыхнули пожары, люди без света и воды
Источник:Сергей Лысак
Оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". 5 дронов сбили защитники неба. Впрочем, есть и несколько попаданий.
В результате российской атаки вспыхнули пожары. Без света тысячи людей. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.
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Какие последствия российской атаки
Глава ОВА заметил, что этой ночью снова была атака БПЛА на Криворожье.
5 "Шахедов" уничтожили ВзК "Восток". Впрочем, произошло и несколько попаданий,
– сообщил Сергей Лысак.
Добавил, что возникли два пожара. Без света в районе почти 15 000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, обеспечивающих 43 000 абонентов.
Также в городе частично обесточен скоростной трамвай. Кроме того, некоторые семьи остались без водоснабжения.
Чиновник добавил, что этой ночью враг также обстрелял Никопольщину из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.
К счастью, везде обошлось без погибших и пострадавших.
Важно! В ночь на 3 февраля оккупанты атаковали Украину 14 "Шахедами". Защитники неба сбили 9 дронов-камикадзе в пределах Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Житомирской областей.
В Воздушных силах сообщили, что также враг атаковал 2 ракетами Х-59.