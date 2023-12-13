Так ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области украинские защитники сбили вражеский дрон-камикадзе. Об этом информирует 24 Канал.
Обратите внимание Враг обстрелял Киев баллистическими ракетами: все, что известно о ночной атаке
К счастью, без пострадавших
На территории Хмельницкого района силы ПВО обезвредили ударный дрон типа "Shahed".
Пострадавших, разрушений, повреждений инфраструктуры в результате атаки БПЛА нет. Спасибо нашим ВСУ!
– подчеркнули в ОВА.
Важно В результате ракетной атаки на Киев пострадали более полусотни человек: среди них дети
ПВО сбила все баллистические ракеты и "Шахеды"
- Утром в Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали Украину "Шахедами" из района Балаклавы на временно оккупированном полуострове.
- Защитники неба сбили все 10 "Шахедов". Большинство – в Одесской области. К сожалению, там не обошлось без пострадавших и разрушений.
- В 3 часа ночи российские террористы атаковали столицу. Однако все вражеские цели, летевшие по баллистической траектории в направлении Киева, сбили ПВО. Так, уничтожено 10 баллистических ракет.