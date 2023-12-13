Так ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области украинские защитники сбили вражеский дрон-камикадзе. Об этом информирует 24 Канал.

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К счастью, без пострадавших

На территории Хмельницкого района силы ПВО обезвредили ударный дрон типа "Shahed".

Пострадавших, разрушений, повреждений инфраструктуры в результате атаки БПЛА нет. Спасибо нашим ВСУ!

– подчеркнули в ОВА.

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ПВО сбила все баллистические ракеты и "Шахеды"