Так, вночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе. Про це інформує 24 Канал.

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На щастя, без постраждалих

На території Хмельницького району сили ППО знешкодили ударний дрон типу "Shahed".

Постраждалих, руйнувань, пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки БпЛА немає. Дякуємо нашим ЗСУ!

– підкреслили в ОВА.

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