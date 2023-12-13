Так, вночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області українські захисники збили ворожий дрон-камікадзе. Про це інформує 24 Канал.

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На щастя, без постраждалих

На території Хмельницького району сили ППО знешкодили ударний дрон типу "Shahed".

Постраждалих, руйнувань, пошкоджень інфраструктури внаслідок атаки БпЛА немає. Дякуємо нашим ЗСУ!
– підкреслили в ОВА.

Важливо Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждали понад пів сотні людей: серед них діти

ППО збила всі балістичні ракети й "Шахеди"

  • Вранці у Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували Україну "Шахедами" з району Балаклави, що на тимчасово окупованому півострові.
  • Захисники неба збили всі 10 "Шахедів". Більшість – в Одеській області. На жаль, там не минулося без постраждалих і руйнувань.
  • О 3 ночі російські терористи атакували столицю. Однак, усі ворожі цілі, які летіли по балістичній траєкторії в напрямку Києва, збила ППО. Так, знищено 10 балістичних ракет.