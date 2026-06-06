Угроза с севера усиливается: России все чаще запускает "Шахеды" через Беларусь

Россия увеличила использование территории Беларуси для пусков дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Цели все чаще заходят в воздушное пространство страны с северного направления и распространяются на другие области.

Такую информацию сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Что происходит со стороны Беларуси?

Андрей Демченко рассказал, что Госпогранслужба по состоянию на сейчас не наблюдает накопления такого количества российских войск на границе с Беларусью, которого было бы достаточно для нападения на территорию Украины с того направления.

"Есть только небольшие промежутки времени, когда продолжается пауза... Россия сейчас активно давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне с нами", – заметил он на фоне разговоров о потенциальном привлечении Минска в войну.

По его словам, недавно режим белорусского диктатора Александра Лукашенко обвинял Украину в атаках беспилотников, но на самом деле все происходит наоборот, ведь именно с их стороны осуществляются пуски дронов.

Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и идут по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую, Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение такой тактики,

– сказал он.

Какова угроза нападения из Беларуси?

AP пишет, что Россия снова может использовать Беларусь как плацдарм для нападения. На фоне углубления военного сотрудничества между Москвой и Минском беспокойство относительно потенциальных угроз растет и среди западных союзников.

Представители BELPOL сообщали, что более 500 белорусских предприятий привлечены к производству вооружения, ремонту военной техники и обеспечению армии России, что свидетельствует о глубокой интеграции в планы Москвы.