Использовали тактические хитрости, – ВСУ рассказали о ночной атаке "Шахедов" россиян
Источник:Силы обороны Юга
Российские оккупанты использовали тактические хитрости во время ночной атаки дронами Shahed-131/136 на южные регионы Украины. Об этом говорят в ВСУ.
Силы обороны Юга утром 25 января проинформировали о двух волнах атак беспилотников на Одессу, где шесть человек были ранены. Враг прибегал к сложным маневрированиям, заходя из моря на низких высотах.
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Последствия обстрела "Шахедами"
По данным Сил обороны, противовоздушная оборона сбила 11 дронов-камикадзе, но некоторые из них долетели до жилых кварталов. В Хаджибейском районе Одессы один из дронов вызвал пожар в новостройке, повредив несколько квартир. Одного человека госпитализировали с ожогами.
Враг применял уже испытанные тактические хитрости – заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям,
– сообщают в Силах обороны Юга.
Еще один пораженный дрон пробил крышу двухэтажного здания в Приморском районе, а взрывная волна от падения другого БПЛА нанесла значительные повреждения окрестным домам. Четыре человека были ранены, один из них был деблокирован из-под завалов.
Одесса после атаки российских дронов / Фото главы ОВА Олега Кипера
В Вооруженных Силах напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности и своевременного перехода в укрытие. Там подчеркивают, что захватчики не отказываются атаковать гражданское население и инфраструктуру, но защитники продолжают боевое дежурство, защищая страну.
Больше о ночной атаке
Украинские военные активно отслеживают ситуацию и готовы к ответу на какие-либо действия захватчиков. Они призывают граждан не игнорировать сообщения о воздушной тревоге и принимать все необходимые меры для личной безопасности.
- Россия продолжает использовать, в частности, дроны-камикадзе для атак на гражданские объекты. Это нарушение международного гуманитарного права.
- В то же время, Украина документирует все случаи таких атак оккупантов для дальнейшего использования соответствующих доказательств в международных судах.
- Известно, что во время атаки в ночь на 25 января также под прицелом была Днепропетровская область. Вспыхнуло предприятие в районе Кривого Рога, но обошлось без пострадавших.