Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область: в ОВА рассказали о разрушениях
Источник:Сергей Лысак
Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Под прицелом была, в частности, Днепропетровская область. Власти региона рассказали об обстреле и его последствиях.
В ночь на 25 января враг выпустил 14 "Шахедов" по нашему государству, 11 из которых удалось сбить ПВО. Часть этих беспилотников двигалась в направлении Днепропетровской области. Кроме того, этот регион захватчики обстреливали из артиллерии.
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Атака на Днепропетровскую область
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночь была неспокойной для двух районов области. В частности, в районе Кривого Рога вспыхнул пожар на предприятии, однако его удалось оперативно ликвидировать.
На Криворожье враг направил беспилотники. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили,
– говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время представители Кривого Рога заявили, что речь идет об атаке двух ударных БПЛА на Глееватскую общину.
- Добавим, что в 12:00, 25 января власти Кривого Рога в производственных целях планируют взрыв в карьере "№2-бис" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Это Ингулецкий и Центрально-Городской районы.
- В то же время в 14:00 будет проведен плановый взрыв в карьере "Северный". Это Саксаганский и Центрально-Городской районы. Местных жителей призывают не паниковать.
Контекст: больше о ночном обстреле
"Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора", – заявлял недавно командующий Воздушными силами, опровергая активизацию российской пропаганды вокруг ситуации с Ил-76
- Во время атаки под прицелом была также Одесская область. Первая волна "Шахедов" летела на Одессу ориентировочно после 20:00, 24 января, вторая – уже около полуночи.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в городе вспыхнул пожар. На место вспышки отправились пожарные для ее ликвидации.
- Силы обороны Юга отмечали, что враг попал в промышленный объект, повредил жилые дома и социальную инфраструктуру.
- Часть дронов-камикадзе летела из Приморско-Ахтарска в России, а остальная часть – из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
- По предварительной информации, было известно о двух пострадавших в результате атаки. Медики оказали необходимую помощь пострадавшим.