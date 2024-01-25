Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область: в ОВА рассказали о разрушениях

Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Под прицелом была, в частности, Днепропетровская область. Власти региона рассказали об обстреле и его последствиях.

В ночь на 25 января враг выпустил 14 "Шахедов" по нашему государству, 11 из которых удалось сбить ПВО. Часть этих беспилотников двигалась в направлении Днепропетровской области. Кроме того, этот регион захватчики обстреливали из артиллерии.

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Атака на Днепропетровскую область

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночь была неспокойной для двух районов области. В частности, в районе Кривого Рога вспыхнул пожар на предприятии, однако его удалось оперативно ликвидировать.

На Криворожье враг направил беспилотники. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время представители Кривого Рога заявили, что речь идет об атаке двух ударных БПЛА на Глееватскую общину.

Добавим, что в 12:00, 25 января власти Кривого Рога в производственных целях планируют взрыв в карьере "№2-бис" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Это Ингулецкий и Центрально-Городской районы.

В то же время в 14:00 будет проведен плановый взрыв в карьере "Северный". Это Саксаганский и Центрально-Городской районы. Местных жителей призывают не паниковать.

Контекст: больше о ночном обстреле

А вот Мировская община Никопольского района попала под артобстрел. Также под ударом был райцентр – то есть город Никополь.

"Украина имеет право на защиту и право на уничтожение средств воздушного нападения агрессора", – заявлял недавно командующий Воздушными силами, опровергая активизацию российской пропаганды вокруг ситуации с Ил-76