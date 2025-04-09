Массированный террор дронами у Харькова: в ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки

Российские войска в очередной раз задали массированный удар дронами по Харькову в ночь на 9 апреля. В результате попаданий в городе зафиксированы пожары и повреждения инфраструктуры.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Какие последствия атаки на Харьков

В ночь на 9 апреля российские войска нанесли массированный удар по Харькову с помощью "Шахедов". В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения зданий и возгорания.

Какие районы Харькова атаковал враг:

у Шевченковском районе зафиксировано попадание БПЛА на открытой местности;

зафиксировано попадание БПЛА на открытой местности; в результате обстрела Киевского района произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также есть попадание в землю на частном дворе, повреждена крыша, забор и хозяйственные помещения;

произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания. Также есть попадание в землю на частном дворе, повреждена крыша, забор и хозяйственные помещения; у Индустриальном районе три БпЛА упали на открытой местности;

три БпЛА упали на открытой местности; в Основянском районе в результате ударов беспилотников возникли пожары.

Синегубов добавил, что все профильные службы уже занимаются ликвидацией последствий российской атаки.

К слову, ранее городской голова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки России на Харьков пострадали 2 человека. Правда, впоследствии он сообщил в комментарии Общественному, что ранения получил только один человек.