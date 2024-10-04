В Киеве из-за падения обломков "Шахеда" вспыхнул пожар в многоэтажке

В ночь на 4 октября российские "Шахеды" снова атаковали Украину. В столице падение обломков привело к возгоранию многоэтажки.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко, передает 24 Канал. В случае объявления тревоги призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в безопасное место.

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Падение обломков "Шахеда" в Киеве

В Дарницком районе возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Возможно, в результате падения обломков БПЛА. Подразделения направляются на место. Предварительно, пострадавших нет,

– написал Кличко в 00:16.

Уже вскоре мэр Киева добавил, что во время сбивания российского БПЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажки. Пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано.

Отметим, что взрывы в Киеве прогремели около 23:43 3 октября. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Через мгновение в КГВА уточнили, что взрывы связаны с работой ПВО по вражеским целям.

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