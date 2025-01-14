Атака России на Киевскую область: в регионе работала ПВО, упали обломки

Россия снова атаковала Украину ударными дронами типа "Шахед". В частности, под ударом оказалась и Киевская область.

В Киевской ОГА рассказали о последствиях ударов по Киевской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее сообщение.

Смотрите также Войска КНДР могли развернуть уникальную ПВО на Курщине, однако ее уничтожили россияне, – СМИ

Работали силы ПВО

В Киевской ОВА отметили, что это была очередная неспокойная ночь для Киевщины, ведь россияне снова атаковали БпЛА.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, удалось не допустить попаданий в гражданские и инфраструктурные объекты.

Однако в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждена крыша частного дома. Также зафиксировали падение сбитых целей за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Россия атаковала также Житомирскую область. Известно, что во время атаки вражеских дронов обломками было повреждено помещение, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе.