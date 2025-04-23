В Киевской области после атаки "Шахедов" горел гостинично-ресторанный комплекс: ГСЧС показала последствия
- На Киевщине после российской атаки возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе из-за падения обломков БпЛА.
- Обошлось без пострадавших, пожар удалось укротить.
Россия ночью 23 апреля атаковала Киевскую область. В области после обстрела возник пожар.
Возгорание произошло в местном гостинично-ресторанном комплексе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Последствия атаки "Шахедов" на Киевскую область
Киевская ОВА сообщала о атаке "Шахедов" на область в 01:00. Работала ПВО по российским целям.
Мониторинговые каналы предупреждали о движении ударных БпЛА в направлении Броваров/Киева.
Утром стало известно, что пострадал гостинично-ресторанный комплекс в Броварском районе.
Пожар на Киевщине после атаки БпЛА: смотрите видео
Там возник пожар из-за падения обломков российского БпЛА. Спасатели рассказали, что горели два отдельно стоящих здания.
Пожарные укротили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших,
– добавили в ГСЧС.
Обломки БпЛА упали на ГРК в Киевской области / Фото ГСЧС
Напомним, что ночью взрывы также раздавались в Полтаве и Одессе.