Киевскую область атаковали "Шахеды": пострадали дома, зафиксирован ряд пожаров
- Во время шахедной атаки на Киевщине пострадали помещения в трех районах, зафиксирован ряд пожаров, которые были ликвидированы.
- Жителям, чье имущество было повреждено, окажут необходимую помощь; пострадавших нет.
Во время шахедной атаки в ночь на 1 мая пострадала Киевщина. В столичном регионе возникли возгорания, есть повреждения помещений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Николая Калашника. Также спасатели показали фото последствий российской атаки и процесс их ликвидации.
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Какие последствия атаки "Шахедов" на Киевщину
Ночью на Киевщине работали силы ПВО и сбили вражеские цели.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В результате российской атаки пострадавших 3 района:
- У Бориспольском районе из-за падения обломков произошло возгорание кровли частного дома и в лесной местности. Кроме того, повреждены еще 11 частных домов и магазин.
- У Вышгородском районе загорелся травяной настил.
- У Броварском районе из-за падения обломков произошло возгорание хозяйственной постройки и гаражного помещения. Кроме того, поврежден фасад частного дома и автомобиль.
Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину / Фото Николая Калашника и ГСЧС
Все пожары уже ликвидированы.
"Жителям, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами", – добавил Калашник.
К счастью, обошлось без пострадавших.