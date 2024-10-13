Тревога длилась более 10 часов: какой ущерб наделала атака "Шахедов" на Киевщине
Источник:Киевская ОВА
В ночь на 13 октября российские оккупанты в очередной раз запускали ударные БпЛА на украинские города. Под прицелом врага оказалась и Киевщина.
О деталях атаки "Шахедов" на регион рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он рассказал, зафиксированы ли попадания в результате враждебных действий оккупантов.
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Атака "Шахедов" на Киевщину
Сегодня ночью тревога объявлялась дважды и длилась более, чем 10 часов,
– говорится в сообщении.
Глава Киевской ОГА отметил, что в области работали силы ПВО. По его словам, вражеские цели уничтожены.
Кравченко указал, что пострадавших среди населения нет. Также он добавил, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.
В двух районах области в результате падения обломков повреждены 3 частных дома. Повреждения незначительные,
– отметил он.
Глава Киевской ОВА добавил, что оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки россиян.