О последствиях атаки на Николаев рассказал исполняющий обязанности начальника ОВА Георгий Решетилов.

Каковы последствия массированного удара по Николаеву?

В результате обстрела пострадали трое мужчин в возрасте 21, 47 и 62 лет.

По состоянию на утро 3 октября двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще один продолжает лечение амбулаторно.

В результате вражеских ударов были повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, в частности административное здание, производственные и складские помещения, окна квартир многоэтажного дома, частный дом, офисное здание, гостинично-ресторанный комплекс, автомобили и СТО.

В ГСЧС ранее сообщали, что в результате атаки на Николаев возникли пожары на территории станции технического обслуживания и ресторанно-гостиничного комплекса. По другому адресу горели 3 гаража.

Последствия удара по Николаеву / Фото ГСЧС

Напомним, в Киевской области в результате российской атаки 2 октября загорелись складские и производственные помещения в Бучанском районе. Под ударом, в частности, оказался "склад "Вента ЛТД" – один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины.

В настоящее время на местах продолжается разбор завалов и снос конструкций.

Известно о четырех пострадавших в Гостомеле, среди них 8-летний ребенок. Девочка получила осколочное ранение ноги, еще трое человек получили ожоги и легкие травмы.