Про наслідки атаки на Миколаїв розповів виконувач обов'язків начальника ОВА Георгій Решетілов.

Які наслідки масованого удару по Миколаєву?

Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків віком 21, 47 та 62 роки.

Станом на ранок 3 жовтня двоє постраждалих перебувають у лікарні у тяжкому стані, ще один продовжує лікування амбулаторно.

Ворожими ударами були пошкоджені об'єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, вікна квартир багатоповерхового будинку, приватний будинок, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс, автомобілі та СТО.

У ДСНС раніше повідомляли, що внаслідок атаки на Миколаїв виникли пожежі на території станції технічного обслуговування та ресторанно-готельного комплексу. За іншою адресою горіли 3 гаражі.

Наслідки удару по Миколаєву / Фото ДСНС

Нагадаємо, на Київщині внаслідок російської атаки 2 жовтня загорілися складські та виробничі приміщення у Бучанському районі. Під ударом, зокрема, опинився склад "Вента ЛТД" – одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України.

Наразі на місцях триває розбір завалів та проливання конструкцій.

Відомо про чотирьох постраждалих у Гостомелі, серед них 8-річна дитина. Дівчинка дістала осколкове поранення ноги, ще троє людей отримали опіки та легкі травми.