На Полтавщине обломки БпЛА повредили недействующее предприятие: вспыхнул пожар

Россия ночью 3 июня атаковала Украину "Шахедами". Среди пострадавших областей – Полтавщина.

Там обломки БпЛА упали на территории недействующего коммунального предприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение временного исполняющего обязанности начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

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Полтавскую область атаковали "Шахеды"

владимир Когут рассказал, что ночью в Полтавской области работала ПВО в Полтавской области ПВО.

В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС,

– сообщил он утром.

К счастью, пострадавших во время этой российской атаки нет.

Напомним, что более серьезные последствия обстрела в Одессе. Там повреждены жилые дома, гражданскую инфраструктуру, также сгорели машины. Пострадавших среди местных жителей нет.

А в Чернигове есть разрушения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе. Также серьезно ранены 3 человека.