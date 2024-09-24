Ночная атака на Полтавщину: обломки "Шахедов" повредили дома и энергетическую инфраструктуру

Россия ударила "Шахедами" по Полтавщине в ночь на 24 сентября. В результате падения обломков были повреждены частные дома и энергетическая инфраструктура.

К счастью, обошлось без пострадавших. Детали ночной атаки россиян на Полтавщину рассказал председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Какие последствия атаки "Шахедов" на Полтавщину

Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. Работала противовоздушная оборона. Обломки вражеского БпЛА повредили несколько частных домов,

– рассказал Пронин.

Он добавил, что, к счастью, в результате ночной атаки на Полтавщину обошлось без пострадавших.

Также обломки сбитого БпЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине. Без света остались 20 населенных пунктов. Для ликвидации последствий были привлечены все соответствующие службы.

Напомним, что в ночь на 24 сентября за несколько минут до 04:00 взрывы также раздавались в Черкасской области. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в области работает ПВО.