На щастя, минулося без постраждалих. Деталі нічної атаки росіян на Полтавщину розповів голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Полтавщину

Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків,

– розповів Пронін.

Він додав, що, на щастя, внаслідок нічної атаки на Полтавщину обійшлося без постраждалих.

Також уламки збитого БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. Без світла залишилися 20 населених пунктів. Для ліквідації наслідків було залучено усі відповідні служби.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 вересня за декілька хвилин до 04:00 вибухи також лунали в Черкаській області. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що в області працює ППО.