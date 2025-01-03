Вражеский беспилотник ударил по жилой застройке на Сумщине

Вечером 3 января российские оккупанты атаковали Сумскую область. Известно, что произошло попадание вражеского беспилотника по жилой застройке в одном из старостатов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сумского городского совета.

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Атака врага на Сумскую область

В половине 10 часов вечера исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь проинформировал об атаке БпЛА на регион, в частности сообщил о прилете по старостату.

Прилет по одному из старостинских округов. Три дома разрушены, повреждены крыши, окна. На месте работает служба газа, ГСЧС, облэнерго, скорая. "Шахеды" снова летают и не дают службам работать,

– рассказал чиновник.

В Сумском городском совете около 11 часов вечера указали, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. Указывается, что попередньо, люди не пострадали.

Там добавили, что зафиксировано повреждение крыш, окон нескольких жилых домов, а также автомобилей.

В заметке также указали, что завтра, 4 января, будет работать штаб по ликвидации последствий ЧС.