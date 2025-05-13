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24 Канал Новости Украины Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
13 мая, 23:02
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Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза

Ярослав Погончук

Россия продолжает игнорировать предложение Украины на 30-дневное прекращение огня и запускать "Шахеды" по мирным городам Украины. Из-за этого в ночь на 14 мая в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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23:03, 13 мая

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

22:34, 13 мая

БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс южный.

22:19, 13 мая

Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.