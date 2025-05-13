13 мая, 23:02
Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
Россия продолжает игнорировать предложение Украины на 30-дневное прекращение огня и запускать "Шахеды" по мирным городам Украины. Из-за этого в ночь на 14 мая в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс южный. Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.
23:03, 13 мая
22:34, 13 мая
22:19, 13 мая
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс южный.
Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.