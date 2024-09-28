Россия запустила по Украине "Шахеды": для каких областей опасность
Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога.
Об угрозе угроза применения ударных БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Очередная группа вражеских БпЛА на Херсонщине – в направлении Николаевщины. Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движется в западном направлении. Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.
Очередная группа вражеских БпЛА на Херсонщине – в направлении Николаевщины.
Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движется в западном направлении.
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.