Россия запустила по Украине "Шахеды": для каких областей опасность

28 сентября 2024, 22:13
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Автор: Ярослав Погончук

Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога.

Об угрозе угроза применения ударных БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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23:17, 28 сентября

Очередная группа вражеских БпЛА на Херсонщине – в направлении Николаевщины.

21:56, 28 сентября

Сейчас группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движется в западном направлении.

21:36, 28 сентября

Сумская область – угроза применения ударных БпЛА.