Россия запустила по Украине "Шахеды": для каких областей опасность

Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". В части областей объявлена воздушная тревога.

Об угрозе угроза применения ударных БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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