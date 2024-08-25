Ночью враг ударил "Шахедами" по Николаевской области: повреждены дома, возник пожар

Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. В ночь на 25 августа оккупанты ударили по Николаеву "Шахедами".

Вследствие ночной атаки есть поврежденная гражданская инфраструктура. Также было возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали пожарные.

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Что известно об ударе по Николаеву

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в небе над областью силами и средствами противовоздушной обороны было утилизировано 8 ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате падения обломков в Николаевском районе повреждено около 15 жилых домов и хозяйственные постройки. Также возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными,

– рассказал Ким.

К счастью, прошло без жертв и пострадавших.

К слову, в Воздушных силах рассказали, что в ночь на 25 августа Россия выпустила по Украине 9 БПЛА типа "Шахед", крылатую "Искандер-К", баллистическую "Искандер-М" и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69. Вследствие активного противодействия сил ПВО большинство воздушных целей не смогли достичь своих целей.