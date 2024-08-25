Внаслідок нічної атаки є пошкоджена цивільна інфраструктура. Також було загоряння сухої трави, яке оперативно ліквідували вогнеборці.
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Що відомо про удар по Миколаєву
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в небі над областю силами та засобами протиповітряної оборони було утилізовано 8 ударних БпЛА типу "Шахед".
Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчі споруди. Також виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями,
– розповів Кім.
На щастя, минулося без жертв та постраждалих.
До слова, у Повітряних силах розповіли, що у ніч на 25 серпня Росія випустила по Україні 9 БпЛА типу "Шахед", крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69. Внаслідок активної протидії сил ППО більшість повітряних цілей не змогли досягти свої цілі.