Враг концентрировался на энергетике, есть попадания, пострадавшие, – Гуменюк об атаке на Юг

В ночь на 25 марта оккупанты атаковали Юг "Шахедами". Российские захватчики ударили по энергетической инфраструктуре. К сожалению, есть попадания и много пострадавших.

Этой ночью агрессор концентрировался на объектах энергетики. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Что известно о разрушениях и пострадавших

К сожалению, не удалось избежать попадания на Николаевщине в объект энергетики. Поврежден сам объект. Произошел пожар. Спасатели оперативно потушили его, люди не пострадали.

Обломками одного из сбитых дронов в жилом квартале Николаева повреждено двухэтажное здание. Пострадали 11 человек. Им оказана медицинская помощь, трое госпитализированы,

– рассказала Гуменюк.