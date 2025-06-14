Россияне ударили по предприятию в Кривом Роге: там возник пожар

Оккупационная армия России ночью 14 июня ударила по Кривому Рогу. Вследствие вражеских действий зафиксированы повреждения на территории предприятия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Криворожского РОА Евгения Ситниченко.

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Враг ударил по Кривому Рогу

Ситниченко сообщил о неспокойной ночи на Криворожье. Так, оккупанты в очередной раз били ударными БпЛА.

Враг совершил атаку беспилотниками по территории нашего района, в результате чего в городе Кривой Рог есть повреждения на территории предприятий,

– говорится в сообщении.

Он сообщил, что там произошло возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, что о ночной атаке дронами сообщил и председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он проинформировал, что в области, в том числе в небе над Криворожьем (некоторые районы города слышали) работали силы противовоздушной обороны – было сбито 2 вражеских БпЛА.

На территории одного из предприятий возник пожар, уже ликвидирован. Есть повреждения. Но главное – без потерь,

– сообщил Вилкул.

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К слову, россияне на рассвете ударили по Запорожью. Из-за российского обстрела занялось гуманитарное предприятие. Также в результате вражеских действий повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках.