Враг ударил БПЛА по Полтавской области: есть повреждения, травмирован человек

Днем 7 марта враг в очередной раз атаковал Полтавскую область беспилотниками. В регионе по воздушным целям оккупантов работала ПВО.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

К теме Было несколько волн, – Братчук сообщил, что пытались поразить россияне ночью

Какие последствия по Полтавской области днем 7 марта?

Виталий Дякивнич заметил, что в результате падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, а также частного домовладения и легкового авто.

Один человек получил травмы средней тяжести и был госпитализирован,

– отметил чиновник.

Начальник Полтавской ОВА также призвал жителей региона реагировать на сигналы воздушных тревог и находиться в укрытиях.

Куда враг еще бил 7 марта?