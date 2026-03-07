Враг ударил БПЛА по Полтавской области: есть повреждения, травмирован человек
- 7 марта враг атаковал Полтавскую область беспилотниками, что привело к повреждению предприятия, частного дома и авто.
- Один человек получил травмы средней тяжести и был госпитализирован после атаки.
Днем 7 марта враг в очередной раз атаковал Полтавскую область беспилотниками. В регионе по воздушным целям оккупантов работала ПВО.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
Какие последствия по Полтавской области днем 7 марта?
Виталий Дякивнич заметил, что в результате падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий, а также частного домовладения и легкового авто.
Один человек получил травмы средней тяжести и был госпитализирован,
– отметил чиновник.
Начальник Полтавской ОВА также призвал жителей региона реагировать на сигналы воздушных тревог и находиться в укрытиях.
Куда враг еще бил 7 марта?
В Винницкой области в результате вражеского массированного комбинированного обстрела 7 марта есть повреждения энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Всего в воздушном пространстве области было зафиксировано 27 БПЛА и 5 крылатых ракет.
В Харькове ночью произошло попадание ракеты по пятиэтажному жилому дому. Известно о по меньшей мере 11 жертвах вражеской атаки, а также 15 пострадавших.
Кроме того, в ночь на 7 марта Россия осуществила комбинированную атаку по Киеву ракетами и дронами. Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки есть 3 пострадавших.