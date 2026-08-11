В июле россияне увеличили количество запусков реактивных дронов в 5 раз, – Игнат

В течение июля оккупационные войска резко увеличили интенсивность применения реактивных беспилотников против Украины. В то же время отмечается перевыполнение российских планов по производству ракетного вооружения и смещение акцента на изготовление определенных типов ракет.

Об этой динамике в комментарии изданию hromadske сообщил начальник управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Как изменилась динамика запусков российских дронов и ракет по Украине?

Игнат отметил, что по сравнению с июнем, в середине лета количество выпущенных противником реактивных дронов выросло в 5 раз.

Значительно увеличился процент реактивных беспилотников. Если сравнивать июнь с июлем, то в июле было запущено в пять раз больше реактивных БПЛА. Они начали активно применять их именно в июле,

– отметил представитель Воздушных сил.

Параллельно с этим заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий обнародовал информацию о темпах производства вражеского вооружения. По его данным, государство-агрессор в среднем на 110–120 % перевыполняет план производства своих основных ракет, среди которых "Калибр", "Циркон" и "Оникс". Также недавно российская армия осуществила очередной запуск по территории Украины ракеты KN-23, произведенной в Северной Корее.

"Акцент производства смещается с "Кинжалов" и Х-101 на "Ониксы" и "Цирконы" – это понятно, ведь их стали запускать чаще, это можно заметить даже без разведданных, анализируя удары. Что касается ракеты корейского производства – мы недавно сообщали в нашей сводке об их применении, когда погибла целая семья под Кривым Рогом. Сначала мы указали – это "Искандер-М", С-400 или KN-23. Уже к вечеру стало известно, что это корейская ракета, специалисты-взрывотехники подтвердили это, так как нашли обломки их уникальных запчастей. Особенность этой ракеты в том, что это, по сути, скопированный "Искандер", а копия всегда хуже оригинала", – рассказал Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что за последние шесть месяцев был зафиксирован лишь один случай применения KN-23.

Отвечая на вопрос о вероятности уничтожения российских пусковых установок для минимизации обстрелов, Юрий Игнат подчеркнул, что это возможно, однако реализовать такую задачу крайне сложно.

Пусковая установка "Искандера" – это мобильная система на колесной базе, которая прибывает на место в определенное время – когда, скажем, пасмурно, или ночью, и их не видно со спутников, – занимает позицию и может некоторое время ждать команды. Затем команда "пуск" – ракеты еще не влетели в стратосферу, а они уже сворачиваются и уезжают. Поэтому уничтожить такие пусковые установки непросто. Только благодаря филигранным действиям Сил обороны, оперативным разведданным и хорошему, скоростному высокоточному оружию… Лучше, конечно, пытаться поражать производство ракет, их транспортировку, пункты дислокации, что уже не раз имело место,

– резюмировал Юрий Игнат.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что КНДР отправила дополнительную партию баллистического вооружения в Россию. Также оккупанты готовятся разместить на своей территории дополнительный контингент северокорейцев.