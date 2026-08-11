Про таку динаміку в коментарі виданню hromadske повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Як змінилася динаміка пусків російських дронів та ракет по Україні?

Ігнат зазначив, що порівняно з червнем, у середині літа кількість випущених ворогом реактивних дронів зросла у 5 разів.

Серйозно збільшився відсоток реактивних безпілотників. Якщо брати порівнювати червень із липнем, то за липень було запущено у п'ять разів більше реактивних БпЛА. Вони почали серйозно застосовувати їх саме в липні,

– зазначив представник Повітряних сил.

Паралельно з цим заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький оприлюднив інформацію про темпи виготовлення ворожого озброєння. За його даними, держава-агресор у середньому на 110 – 120% перевиконує план виробництва своїх основних ракет, серед яких "Калібр", "Циркон" та "Онікс". Також нещодавно російська армія здійснила черговий запуск по території України ракети KN-23, виробленої в Північній Кореї.

"Зміщується акцент виробництва з "Кинджалів" і Х-101 на "Онікси" із "Цирконами" – це зрозуміло, бо їх більше стали пускати, це можна помітити навіть без розвідданих, аналізуючи удари. Щодо ракети корейського виробництва – ми нещодавно давали в нашому зведенні про їх застосування, коли загинула вся родина під Кривим Рогом. Ми спочатку зазначили – це "Іскандер-М", С-400 або KN-23. Вже під вечір стало відомо, що це корейська ракета, фахівці-вибухотехніки підтвердили, тому що знайшли уламки їхніх унікальних запчастин. Особливість цієї ракети – це, фактично, той скопійований "Іскандер", а копія завжди має бути гіршою за оригінал", – розповів Юрій Ігнат.

Представник Повітряних сил додав, що протягом останніх шести місяців було зафіксовано лише один випадок використання KN-23.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності знищення російських пускових установок для мінімізації обстрілів, Юрій Ігнат підкреслив, що це можливо, проте реалізувати таке завдання вкрай складно.

Пускова "Іскандера" – це мобільна система на колісній базі, яка приїжджає на локацію в певний час – коли, скажімо, хмарно, або ніч, і не видно із супутників, – займає позицію і може якийсь час чекати команди. Потім команда пуск – ракети ще у стратосферу не влетіли, а вони вже згортаються і їдуть геть. Тому знищити такі пускові непросто. Тільки філігранністю дій Сил оборони, оперативними розвідданими й гарною, швидкісною високоточною зброєю… Краще, звісно, намагатися вражати виробництво ракет, їхнє транспортування, пункти дислокації, що уже не раз було,

– резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що КНДР надіслала додаткову партію балістичного озброєння до Росії. Також окупанти готуються розмістити на своїй території додатковий контингент північних корейців.