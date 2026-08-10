Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення 10 серпня.

Що відомо про отримання Росією нової партії ракет від КНДР?

Український лідер наголосив, що вперше в історії у Росії вже немає безпечного стратегічного тилу.

І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї,

– підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що кожен у світі має розуміти, що означає таке партнерство Москви та Пхеньяна.

"Це не тільки про життя людей в Україні, не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас, в Україні, – у Європі – північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону", – зауважив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що коли Україна говорить про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, про необхідність допомоги з ППО, то говорить також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитися війни.

Треба всім у нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей,

– резюмував глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейців.

Окрім того, ширилися повідомлення, що Кремль може також дозволити розміститися на своїй території ракетному підрозділу КНДР. МЗС Росії Андрій Сибіга попередив, що цей підрозділ стане законною військовою ціллю для знищення Силами оборони України.