"Шахеды" снова бьют по Украине, тревога – в ряде областей: куда летят дроны сейчас
Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам с помощью ударных беспилотников; вечером 29 июня поступили сообщения о запусках новых групп. В связи с этим в некоторых областях уже объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. "24 Канал" призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО.
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Куда летят "Шахеды"?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Реактивные ударные БПЛА в районе Энергодара. Ударные БПЛА к юго-востоку от Полтавы, курс – южный. Ударные БПЛА с юга на Запорожье. Ударные БПЛА из Черного моря следуют на север в направлении Николаевской области.
Реактивные ударные БПЛА в районе Энергодара.
Ударные БПЛА к юго-востоку от Полтавы, курс – южный.
Ударные БПЛА с юга на Запорожье.
Ударные БПЛА из Черного моря следуют на север в направлении Николаевской области.