"Шахеды" снова бьют по Украине, тревога – в ряде областей: куда летят дроны сейчас

Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам с помощью ударных беспилотников; вечером 29 июня поступили сообщения о запусках новых групп. В связи с этим в некоторых областях уже объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. "24 Канал" призывает укрываться в убежищах в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим силам ПВО. Смотрите также: Россияне весь день обстреливали Запорожье: попали в автобус и здание ОВА Куда летят "Шахеды"? Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте 22:11, 29 июня Реактивные ударные БПЛА в районе Энергодара. 21:57, 29 июня 21:10, 29 июня Ударные БПЛА к юго-востоку от Полтавы, курс – южный. 20:52, 29 июня Ударные БПЛА с юга на Запорожье. 20:31, 29 июня Ударные БПЛА из Черного моря следуют на север в направлении Николаевской области.