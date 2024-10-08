Ударные дроны врага атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза

Воздушная тревога охватила южные области Украины после полуночи 8 октября. Враг направил ударные дроны на Одесскую область и другие регионы.

О движении БПЛА информируют Воздушные силы. 24 Канал публикует всю информацию о тревогах и о том, где сейчас наибольшая угроза от беспилотников врага.

За прошедший день Сбиты 2 "Кинжала" и более 30 "Шахедов": в Воздушных силах сообщили детали атаки врага

Атака "Шахедов" 8 октября: что происходит

02:37, 08 октября Днепропетровская область – отбой, тревога сейчас в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на Харьковщине. 02:04, 08 октября Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. Также новая группа "Шахедов" в акватории Черного моря – держит курс Черноморск. 01:57, 08 октября Жители Одесского района, прошу вас не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги, опасность остается! – глава Одесской ОВА. Мониторинговые сообщества указывают, что пуски врагом "Шахедов" продолжаются, а значит продолжается и угроза. 01:45, 08 октября Воздушная тревога на данный момент в таких областях / Иллюстрация alerts.in.ua 01:26, 08 октября Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. 01:19, 08 октября "Шахеды" в акватории Черного моря в районе Одессы. БПЛА в районе Запорожья.



Не игнорируйте сигнал тревоги, находитесь в укрытиях. 01:15, 08 октября Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. 01:13, 08 октября Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ударные БПЛА над городом, – городской голова Труханов. 00:55, 08 октября Николаевская и Одесская области – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО. 00:45, 08 октября Воздушные силы пишут о "Шахедах" на Херсонщине, движущихся в направлении Черного моря курсом на Одесскую область!