Взрывы в Хмельницкой и Киевской областях: хронология 942 дня войны
В Украине начались 942 сутки полномасштабного вторжения. Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях фронта. Российские войска в очередной раз атаковали "Шахедами" мирные города.
О главных событиях дня, потери врага, ситуацию на поле боя по состоянию на сегодня, 22 сентября, – читайте в материале 24 Канала.
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Поздно вечером 21 сентября оккупанты обстреляли Харьков авиабомбами, попав возле подъезда жилого многоэтажного дома. В результате обстрела пострадали более 20 человек, в том числе трое детей, и были эвакуированы более 80 жителей из многоэтажки. Впоследствии появились кадры с места атаки. Около 02:00 сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области. А потом еще раз – ближе к 3 утра. Взрывы раздавались из района Староконстантинова и из самого областного центра. Мониторинговые каналы и Воздушные силы фиксировали движение "Шахедов". Вечером россияне снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В 01:36 Киевская ОГА сообщила, что в области работает ПВО.
Поздно вечером 21 сентября оккупанты обстреляли Харьков авиабомбами, попав возле подъезда жилого многоэтажного дома.
В результате обстрела пострадали более 20 человек, в том числе трое детей, и были эвакуированы более 80 жителей из многоэтажки.
Впоследствии появились кадры с места атаки.
Около 02:00 сообщили о звуках взрывов в Хмельницкой области. А потом еще раз – ближе к 3 утра.
Взрывы раздавались из района Староконстантинова и из самого областного центра. Мониторинговые каналы и Воздушные силы фиксировали движение "Шахедов".
Вечером россияне снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".
В 01:36 Киевская ОГА сообщила, что в области работает ПВО.