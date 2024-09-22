Взрывы в Хмельницкой и Киевской областях: хронология 942 дня войны

В Украине начались 942 сутки полномасштабного вторжения. Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях фронта. Российские войска в очередной раз атаковали "Шахедами" мирные города.

О главных событиях дня, потери врага, ситуацию на поле боя по состоянию на сегодня, 22 сентября, – читайте в материале 24 Канала.

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