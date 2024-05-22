Город Сумы потерял поставки электричества после атаки "Шахедов"

Враг ударил беспилотниками по энергетическим объектам Сумщины. В результате атаки областной центр остался без света.

В ночь на 22 мая в Сумской области раздавались взрывы. Отмечалось, что оккупанты нанесли удары по Шостке и Конотопу.

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Суммы – без света

Ранним утром глава Сумской МВА Алексей Дрозденко предупредил, что в связи с вражеской атакой "Шахедов" город Сумы не получает электрическую энергию.

Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру,

– заявил чиновник.

Позже Сумской городской совет сообщил, что с 05:20 началось возобновление электроснабжения по городу. Также возобновляется работа водозаборов и подача воды потребителям.

На троллейбусные маршруты выезжают только троллейбусы с автономным ходом.

В 7:07 в ОВА рассказали, что энергетики уже возобновили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах.

В Шосткинском и Конотопском районах работы по возобновлению поставок электроэнергии продолжаются.

Напомним, что в Сумской области объявили тревогу еще 21 мая в 23:24. Воздушные силы заявляли о движении вражеских "Шахедов" в направлении области. Мониторинговые паблики писали, что на Шостку двигались около 4 – 5 вражеских дронов. В

Впоследствии в Сумской ОВА сообщили, что враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа. Власти отметили, что ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

Отбой для Сумской области объявили незадолго до часу ночи.