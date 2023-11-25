Бой длился 10 часов: Наев показал, как мобильные группы на Севере уничтожали беспилотники

Российские оккупанты атакуют украинские города, в частности, дронами-камикадзе типа "Шахед". В Объединенных силах ВСУ показали, как работают по вражеским целям мобильные огневые группы в составе ПВО.

Собственно, в ночь на 25 ноября враг выпустил 75 беспилотников по нашему государству. Удалось сбить 74 из них. Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев констатировал, что мобильные огневые группы работали более 10 часов.

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Работа огневых групп по "Шахедам"

Важно, что 53% от общего количества сбитых целей является заслугой мобильных огневых групп. Как отметил Наев, речь идет о работе соответствующих бригад в составе противовоздушной обороны именно на Севере Украины.

Государство-террорист совершило один из крупнейших пусков БПЛА типа "Шахед". В течение боя, который длился почти десять часов, бойцы мобильных огневых групп в Северной операционной зоне продемонстрировали мастерство по уничтожению вражеских целей. Большая часть вражеских беспилотников, а именно 53%, были уничтожены бойцами мобильных групп,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев выразил благодарность каждому воину, защищающему наше государство. Он убежден, что мы победим в войне с Россией.

Как мобильные группы ПВО работали на Севере: смотрите видео

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