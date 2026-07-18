Россия меняет тактику применения "Шахедов", – "Флеш"

Российская армия меняет тактику применения ударных дронов типа "Шахед". Хотя они все реже проводят массированные атаки против Украины, возникла другая сложность.

Об этом сообщил внештатный советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как изменились атаки?

Как пояснил "Флеш", вместо массированных атак российская армия все чаще использует единичные беспилотники в режиме ручного управления.

В качестве примера он привел атаку и показал видео перехвата одного из таких "Шахедов", который снизился до высоты 22 метров. Так, по словам специалиста, россияне пытаются избежать обнаружения радиолокационными станциями или перехватчиками Сил обороны Украины.

Сбитие российского "Шахеда" на низкой высоте: смотрите видео

Но наши ребята справились. Все действия врага требуют быстрой адаптации наших контрмер,

– добавил "Флеш".

Ранее сообщалось, что во время последних массированных атак противовоздушная оборона Украины не сбила ни одной выпущенной врагом баллистической ракеты. Главной проблемой официально называют дефицит западных компонентов для комплексов Patriot.

Еще одним вызовом для ПВО стали модернизированные реактивные версии "Шахеда". На сегодняшний день такие аппараты составляют около 25–30 % от общего количества российских ударных БПЛА.