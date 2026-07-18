Про це повідомив позаштатний радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як змінились атаки?

Як пояснив "Флеш", замість масованих атак російська армія дедалі частіше використовує поодинокі безпілотники в режимі ручного керування.

Як приклад він навів атаку та показав відео перехоплення одного з таких "Шахедів", який знизився до висоти 22 метрів. Так, за словами фахівця, росіяни намагаються уникнути виявлення радіолокаційними станціями чи перехоплювачами Сил оборони України.

Збиття російського "Шахеда" на низькій висоті: дивіться відео

Але наші хлопці впоралися. Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації наших контрзаходів,

– додав "Флеш".

Раніше повідомлялось, що під час останніх масованих атак протиповітряна оборона в Україні не збила жодну випущену ворогом балістичну ракету. Головною проблемою офіційно називають дефіцит західних засобів для комплексів Patriot.

Ще одним викликом для ППО стали модернізовані реактивні версії "Шахедів". На сьогодні такі апарати становлять близько 25 – 30% від загальної кількості російських ударних БпЛА.