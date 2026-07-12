Начиная с 24 мая 2026 года Киев подвергается практически непрерывным обстрелам, в ходе которых противник применяет новые реактивные беспилотники и баллистические ракеты. Такой тандем значительно повысил результативность российских атак. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Почему баллистические ракеты стали большей угрозой для Киева?

Насколько критична ситуация, показывают последние атаки на столицу.

В частности, в ночь на 6 июля украинские защитники неба впервые не смогли сбить ни одну из баллистических ракет, направленных на Киев. Аналогичный сценарий повторился 8 и 11 июля, когда все выпущенные баллистические ракеты достигли своих целей, поскольку ни одну из них не удалось сбить.

Главной причиной такой уязвимости официальные структуры называют критическую нехватку боеприпасов для западных противоракетных систем, а именно исчерпание запасов, необходимых для комплексов Patriot.

Дополнительной угрозой для защитников стали модернизированные реактивные версии иранских беспилотников. Как отметил представитель ВСУ Юрий Игнат, на сегодняшний день эти модернизированные аппараты уже составляют около 25–30 % от общего количества российских ударных дронов. Новые реактивные Shahed способны подниматься на рабочую высоту около 5 километров, их скорость полета превышает 500 километров в час (тогда как старые версии двигались со скоростью примерно 130 километров в час), а дальность полета может достигать 2 000 километров.

Из-за высоты полета и скорости реактивные беспилотники практически невозможно или чрезвычайно трудно уничтожить с помощью дронов-перехватчиков.

Как именно Россия перегружает украинскую ПВО?

Западные дипломатические источники указывают на коренное изменение самого принципа организации воздушных атак.

Раньше оккупанты распределяли запуски во времени, создавая продолжительные волны атак, а теперь основной упор делается на одномоментное истощение оборонных ресурсов.

Ярким примером новой схемы стала ночная атака 6 июля, когда Россия выпустила 68 ракет различного типа, из которых 19 единиц – в течение первых 10 минут удара.

Главная цель такого шага – заставить украинские силы максимально быстро израсходовать дефицитный запас боевых противоракет и полностью перегрузить оборонительные рубежи.

Параллельно с этим зафиксировано резкое увеличение общего количества беспилотных летательных аппаратов, применяемых в рамках одной атаки.

Регулярные обстрелы и рост опасности существенно повлияли на повседневную жизнь жителей Киева. Люди стараются действовать на опережение и заранее спускаться в подземные убежища или на станции метро.

Так, во время воздушной тревоги в ночь на 2 июля в киевском метро ночевали примерно 52 тысячи человек. Многие вынуждены проводить ночи в собственных автомобилях или в подвальных помещениях.

Приходится постоянно следить за новостями на мониторинговых каналах. Оценивая новые реалии жизни в столице, сами киевляне все чаще констатируют: "Стало хуже, чем в Харькове".

Напомним, что 11 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Пострадали 12 человек, среди них двое детей 10 и 11 лет. Попадания произошли еще до объявления тревоги.

8 июля оккупанты также несколько раз провели атаки на столицу баллистическими ракетами. Из-за этого в Деснянском и Святошинском районах вспыхнули пожары, два человека пострадали, среди них – ребенок.