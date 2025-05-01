Повреждено учебное заведение, дом в огне: в ОВА показали последствия атаки на Запорожье

Вечером 1 мая российская армия запустила группу "Шахедов" по Запорожью. Дроны упали в разных районах города, в результате этого произошли масштабные возгорания.

О последствиях атаки на Запорожье 24 Канал пишет со ссылкой на руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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В Запорожье пылает жилой дом

В результате атаки россиян по Запорожью погиб человек. По меньшей мере 8 человек получили ранения и были доставлены в больницу. На местах прилетов работают спасатели и медики. Больше всего пострадал жилой дом – там разрушены верхние этажи и начался пожар.

В Запорожье вражеский дрон попал в жилой дом / Фото Запорожской ОГА

Спасибо спасателям, медикам, полицейским, аварийным службам, коммунальщикам, службам соцзащиты, общественным организациям и волонтерам за то, что оперативно становитесь к ликвидации последствий ударов и приходите на помощь людям. Враг безжалостный. Но вместе мы – непобедимы,

– написал Иван Федоров.

На месте атаки продолжается спасательная операция / Фото Запорожской ОГА

Кроме дома разрушениям подверглось учебное заведение. там повреждено остекление спортзала.

"Шахед" повредил здание учебного заведения в Запорожье / Фото Запорожской ОГА

По информации Общественного, спасатели держат контакт с мужчиной, который остался под завалами. Он, к счастью, сознания, только жалуется на боль в руке.

В Запорожье ликвидируют последствия атаки: смотрите видео

Пожар в жилом доме в Запорожье: видео

Напомним, жители Запорожья слышали по меньшей мере 10 взрывов во время нынешней атаки дронами-камикадзе.