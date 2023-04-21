Как сообщили источники 24 Канала в Винницкой ОВА, пожар удалось потушить до утра. По предварительным данным, во время атаки дронами-камикадзе никто не пострадал.

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Россияне атаковали Немиров

Оккупанты атаковали город Немиров, что в Винницкой области дронами-камикадзе. Под удар попал объект критической инфраструктуры. После атаки дрона-камикадзе возник пожар, который удалось ликвидировать до утра.

"Угрозы для окружающих жилищ жителей города Немиров нет", - сообщили в ОВА.

Повлияла ли атака на энергосистему

В "Укрэнерго" сообщили, что атака дронами-камикадзе в ночь на 21 апреля не повлияла на энергосистему.

По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме хранится достаточный резерв мощности,

– сообщили в пресс-службе.

Более того, продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии.

Однако сложная ситуация с электроснабжением сохраняется вдоль всей линии фронта. Враг не прекращает обстрелов, так что прифронтовые населенные пункты могут некоторое время быть без света. Вместе с тем, в "Укрэнерго" отметили, что энергетики постоянно работают, чтобы восстановить электросети.

Атака дронами-камикадзе 21 апреля: что известно