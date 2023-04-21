Как сообщили источники 24 Канала в Винницкой ОВА, пожар удалось потушить до утра. По предварительным данным, во время атаки дронами-камикадзе никто не пострадал.
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Россияне атаковали Немиров
Оккупанты атаковали город Немиров, что в Винницкой области дронами-камикадзе. Под удар попал объект критической инфраструктуры. После атаки дрона-камикадзе возник пожар, который удалось ликвидировать до утра.
"Угрозы для окружающих жилищ жителей города Немиров нет", - сообщили в ОВА.
Повлияла ли атака на энергосистему
В "Укрэнерго" сообщили, что атака дронами-камикадзе в ночь на 21 апреля не повлияла на энергосистему.
По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме хранится достаточный резерв мощности,
– сообщили в пресс-службе.
Более того, продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии.
Однако сложная ситуация с электроснабжением сохраняется вдоль всей линии фронта. Враг не прекращает обстрелов, так что прифронтовые населенные пункты могут некоторое время быть без света. Вместе с тем, в "Укрэнерго" отметили, что энергетики постоянно работают, чтобы восстановить электросети.
Атака дронами-камикадзе 21 апреля: что известно
- В ночь на 21 апреля россияне запустили 12 "Шахидов" по территории Украины. Силы ПВО сбили 8 иранских дронов.
- Оккупанты атаковали территорию Украины по разным направлениям. В частности, на Киевщине силы ПВО уничтожили 8 "Шахидов".
- В результате атаки на Полтавщине возник серьезный пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
- Наталья Гуменюк заявила, что россияне начали использовать новую тактику. Они запускают небольшую до 15 "Шахидов", чтобы сначала обнаружить средства ПВО. Во время второй волны оккупанты пытаются поразить их, а во время третьей - атаковать объекты критической и гражданской инфраструктуры.